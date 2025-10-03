У перинатальному центрі Івано-Франківська відремонтували 14 палат. ФОТО

В Івано-Франківському міському перинатальному центрі відкрили відремонтоване відділення післяпологової допомоги.
Відремонтували 14 палат з кімнатами гігієни, де можуть перебувати мама і дитина. Про це 2 жовтня повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Одна з відремонтованих палат адаптована для людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Також є окрема палата і кімнати гігієни для маломобільних груп населення.
“Тут створили комфортні, безпечні й сучасні умови, де кожна мама почувається затишно, а немовля захищено. Тож нехай народжується побільше франківців!”, — написав Руслан Марцінків.