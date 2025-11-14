«Іскандери», «Кинджали», «Циркон» та сотні дронів: відомі деталі нічної атаки рф

У ніч 14 листопада російські війська атакували Україну ракетами «Кинджал» Х-47М2, «Іскандер-М», «Циркон» та 430 ударними безпілотниками, з яких ППО збила 419.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

За даними військових, під час атаки російська армія випустила по Україні 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – «балістика») та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – «шахеди»):

430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим;

3 аеробалістичні ракет Х-47М2 «Кинджал» (із Рязанської обл. – рф);

1 протикорабельну ракету «Циркон»;

6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (із ТОТ АР Крим/акваторії Чорного моря);

9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (із Брянської обл.).

Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Сили ППО ліквідували 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 та 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.