ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

«Іскандери», «Кинджали», «Циркон» та сотні дронів: відомі деталі нічної атаки рф

Автор: Олег Мамчур
Ракети та безпілотники летять у небі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Знижки на квартири до 250000 грн, собака в касці
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У ніч 14 листопада російські війська атакували Україну ракетами «Кинджал» Х-47М2, «Іскандер-М», «Циркон» та 430 ударними безпілотниками, з яких ППО збила 419.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

За даними військових, під час атаки російська армія випустила по Україні 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – «балістика») та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – «шахеди»):

  • 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим;
  • 3 аеробалістичні ракет Х-47М2 «Кинджал» (із Рязанської обл. – рф);
  • 1 протикорабельну ракету «Циркон»;
  • 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (із ТОТ АР Крим/акваторії Чорного моря);
  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (із Брянської обл.).

Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Сили ППО ліквідували 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 та 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

СХОЖІ НОВИНИ