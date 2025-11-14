Святий Миколай чекатиме на малечу у Крилосі та Парку Історії Землі

У Музеї етнографії в селі Крилос вже зовсім скоро пануватиме чарівна атмосфера свята. З 20 листопада до 20 грудня тут прийматиме малечу Святий Миколай.

Про це інформує кореспондент Правда.іф.

На дітей чекають:

щира зустріч зі Святим Миколаєм;

солодкі подарунки;

цікаві історії та творчий майстер-клас;

святкове фото на згадку.

Запис: 067 153 58 53

Водночас із 28 листопада у Парку Історії Землі в Богородчанах відкривається Будиночок Святого Миколая. Тут пануватиме тепла, казкова атмосфера, де діти та дорослі зможуть особисто зустріти Миколая, зробити фото й отримати частинку дива.