Святий Миколай чекатиме на малечу у Крилосі та Парку Історії Землі

Автор: Олег Мамчур
Святий Миколай із мішком біля дерев'яного будинку
У Музеї етнографії в селі Крилос вже зовсім скоро пануватиме чарівна атмосфера свята. З 20 листопада до 20 грудня тут прийматиме малечу Святий Миколай.

Про це інформує кореспондент Правда.іф.

На дітей чекають:

  • щира зустріч зі Святим Миколаєм;
  • солодкі подарунки;
  • цікаві історії та творчий майстер-клас;
  • святкове фото на згадку.

Запис: 067 153 58 53

Святий Миколай у музеї етнографії Афіша

Водночас із 28 листопада у Парку Історії Землі в Богородчанах відкривається Будиночок Святого Миколая. Тут пануватиме тепла, казкова атмосфера, де діти та дорослі зможуть особисто зустріти Миколая, зробити фото й отримати частинку дива.

