Прикордонника з Прикарпаття звинувачують у продажі схем для контрабанди дронами

Перечинський районний суд Закарпатської області розпочав розгляд кримінальної справи, в якій звинувачують інспектора прикордонної служби, уродженця міста Городенка Івано-Франківської області, в одержанні неправомірної вигоди.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець використав своє службове становище та доступ до закритих даних, пише Бліц-Інфо.

Він надав третій особі детальну службову інформацію про точне розташування та графіки руху прикордонних нарядів. Це було зроблено з метою організації незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон за допомогою безпілотних літальних апаратів (дронів).

Обвинувачений використовував навігаційну карту у мобільному телефоні, щоб продемонструвати електронні схеми маршрутів патрулів. За ці цінні відомості він отримав хабар у розмірі однієї тисячі п’ятисот доларів США ($1500), отриманих двома траншами.