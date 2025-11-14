Поліцейські затримали прикарпатця, який поранив ножем свого вітчима

Фігурант у стані алкогольного сп’яніння наніс тяжкі тілесні ушкодження родичу. Потерпілого з численними пораненнями госпіталізовано. Зловмисника поліцейські затримали в процесуальному порядку. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Подія сталася 12 листопада близько 20 години в одному із населених пунктів Новицької територіальної громади. До Калуського районного відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 44-річного місцевого жителя з проникаючими пораненнями грудної клітки, лівого стегна та гомілки, пише поліція Прикарпаття.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що між потерпілим та його 25-річним пасинком виник побутовий конфлікт. Під час сварки молодший у стані алкогольного сп’яніння схопив ножа та завдав вітчиму кілька ударів у грудну клітку та нижні кінцівки.
Медиків на місце викликала дружина потерпілого.
Поліцейські вилучили з місця події ніж та інші речові докази, які направлено на експертне дослідження.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.
Невдовзі фігурантові суд обере запобіжний захід.