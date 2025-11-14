У Хриплині продали учбовий автодром за 81 млн. гривень

Команда Фонду держмайна провела онлайн-аукціон з приватизації окремого майна у складі будівель та споруд в Івано-Франківську. Аукціон відбувся в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі».

Об’єкт знаходиться у с. Хриплині, по вул. Автоливмашівській, 142, пише Галичина.

За лот змагалися 24 учасника. В ході торгів відбулося значне зростання вартості об’єкта у 5993 раза: від стартової ціни – 13 515 грн, до фінальної – 81 млн грн. Переможець додатково має сплатити 16,2 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити понад 97,2 млн грн.

Найвищу ціну на торгах запропонувало ТОВ «ТД Інтернаціональ» (м.Івано-Франківськ).

За даними Youcontrol, засновниками ТОВ «ТД Інтернаціональ» є жителька Тлумача Хвальбота Марина Петрівна, франківець Палійчук Сергій Васильович та житель Тлумаччини Костюк Любомир Михайлович.

Після повної оплати вартості лота з урахуванням ПДВ, у власність покупця перейде окреме майно у складі будівель та споруд загальною площею 29975 м², до якого входять: учбовий автодром (29 863 м²); нежитлова одноповерхова будівля (72,8 м²); дворівнева оглядова вишка (39,2 м²).