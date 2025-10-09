Історія Лесі Максімко з Прикарпаття — переможниці спецномінації Global Teacher Prize Ukraine 2025

Вчителька інформатики та математики Битківського ліцею Пасічнянської громади Леся Максімко стала переможницею спеціальної номінації «Вчитель математики» національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025.
Церемонія нагородження відбулася 4 жовтня в Києві.
У рамках престуру, організованого Івано-Франківським регіональним відділенням Асоціації міст в Пасічнянській громаді, журналістка Фіртки поспілкувалася з Лесею Максімко.
Учителька розповідає, що намагається проводити заняття у формі діалогу, а не монологу.
«Я дуже не люблю, коли урок зводиться лише до теорії. З дітьми я завжди дискутую, веду дебати. Завжди запитую дітей: “Чому так?”.
Якщо відповідають правильно, можу навмисне сказати, що це неправильно — аби вони аргументували свою позицію.
Мені подобається, коли учні самостійно створюють у математиці ту чи іншу фігуру», — каже Леся Максімко.
До участі у Global Teacher Prize педагогиня подавалася тричі. Перші дві спроби розглядала як можливість розібратися в процесі подачі заявки.
«Третій раз мене номінували діти. Я навіть не питала, хто саме.
Цього разу вже мала досвід і підійшла до анкети більш усвідомлено. Працювала над нею понад тиждень. Я не очікувала на перемогу», — розповідає Максімко.
Учителька додає, що участь у премії стала для неї насамперед способом оцінити власний професійний розвиток.
«Щороку, заповнюючи заявку, бачиш, як ростеш і що нового досягаєш. Такі проєкти дають досвід — уміння комунікувати, працювати з документами й людьми.
Для дітей це теж важливо — вони бачать, що їхній учитель розвивається».
Директор Битківського ліцею Ігор Тарасюк каже, що вчителька має темпераментний характер і вміє спрямувати енергію в правильне русло.
«Леся Максімко — талановита, добра, її дуже люблять діти. Має педагогічне звання “старший учитель” і є неодноразовою призеркою олімпіад із інформатики».
Отримані 500 тисяч гривень на реалізацію освітньої мрії педагогиня планує використати для облаштування комп’ютерного класу.
«Якраз ці кошти планується спрямувати на обладнання комп’ютерного класу — закупівлю техніки. Ми передбачили придбання 17 комп’ютерів, а також розглядаємо можливість придбання інтерактивної панелі та 3D-принтера.
Остаточну кількість і характеристики пристроїв визначимо після уточнення вимог, адже їхня ціна залежить від комплектації», — уточнює Леся Максімко.
Учителька зазначає, що у проєкті запланували створення зони відпочинку — із кріслами, м’ячами та іншими зручними елементами, щоб діти могли перепочити.
«Адже навчальне навантаження досить значне, воно впливає і на опорно-руховий апарат, і на зір, тому така зона дуже потрібна.
Крім того, ми передбачили закупівлю невеликого набору Arduino, щоб учні могли спробувати працювати з технікою на практиці — не лише програмувати, а й бачити, як їхні знання застосовуються в реальному житті», — підкреслює Леся Максімко.