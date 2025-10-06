Вчителька з Івано-Франківщини Леся Максімко перемогла у номінації «Вчитель математики» від Global Teacher Prize Ukraine

Переможницею спеціальної номінації «Вчитель математики» стала Леся Максімко, учителька математики та інформатики Битківського ліцею Пасічнянської сільської ради Івано-Франківської областію.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Версії.

Цьогоріч премія Global Teacher Prize Ukraine спільно з українською ІТ-компанією SoftServe відзначила вчительку, яка показує: математика — це не лише підручники й формули, а інструмент для щоденних рішень, розвитку критичного мислення та впевненості у собі. Вона інтегрує математику із суміжними дисциплінами, впроваджує інноваційні й прогресивні методики, шукає дієві інклюзивні підходи до учнів і колег та прагне змінювати навчальний процес у школі й громаді загалом.

Пані Леся поєднує алгебру й геометрію з реальними життєвими задачами, гейміфікацією, вебквестами та сторітелінгом, що допомагає дітям легше зрозуміти і запам’ятати складні поняття. Вона працює з класами Нової Української Школи, адаптовує завдання для дітей з особливими освітніми потребами, активно використовує GeoGebra, Kahoot, Wordwall, Genially, Classtime та інші цифрові сервіси.

У школі та громаді пані Леся — справжня драйверка змін: голова Методичної ради Територіальної Громади, експертка з сертифікації вчителів математики, супервізорка НУШ, координаторка eTwinning, учасниця EU Code Week і численних освітніх ініціатив. Серед її досягнень — призові місця учнів в олімпіадах, XR-виставки, проєкти з цифрової та медіаграмотності, системна співпраця з батьками та місцевою спільнотою.

Партнер номінації — SoftServe — підтримує вчителів математики, адже саме якісна математична освіта закладає фундамент для ІТ-галузі та інноваційної економіки.

«У SoftServe ми цінуємо відкритість до нового, прагнення шукати кращі шляхи та бажання робити більше, ніж очікується. Саме цим надихають нас учителі й учительки, серед яких ми обирали цьогорічну переможницю: кожен і кожна з них уже сьогодні змінюють підхід до навчання у своїх школах і громадах. Цьогорічна переможниця є підтвердженням, що вчитель математики — це провідник у світ логіки та інновацій. Тому ми вважаємо важливим підтримувати таких лідерів і лідерок змін», — Тарас Кицмей, співзасновник і член Ради директорів SoftServe.

Переможниця отримає 500 000 грн на реалізацію власної освітньої мрії.

«Для мене ці 500 тисяч гривень — це не просто кошти, а шанс втілити мрію, до якої я йшла всі роки своєї роботи в школі. Я знаю, як важливо дати дітям можливість досліджувати, а не лише слухати, тому ми зможемо облаштувати сучасний комп’ютерний клас, де будуть і 3D-принтер, і інтерактивна панель, і все необхідне для перших проєктів з програмування та робототехніки. Я хочу, щоб мої учні бачили: місце, де ти народився, не визначає меж твоїх можливостей», — Леся Максімко, переможниця номінації «Вчитель математики».

Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів — агентів освітніх змін, що проводиться з 2017 року в Україні. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства. 4 жовтня відбулась урочиста церемонія нагородження переможців у різних номінаціях та головного переможця.