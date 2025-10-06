“Злетить машина — загинуть люди…”: долинський депутат нагадав про проблемну дорогу

На дорозі — ями, а міст — небезпечний: у Долинській громаді скаржаться на стан дороги. Міська влада пообіцяла направити звернення до балансоутримувача.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

Про стан дороги “Долина — Велика Тур’я” на сесії міської ради говорив депутат Святослав Димид. Він стверджує, що вже щонайменше втретє намагається підняти це проблемне питання, але результату то не дає.

Проблемними, за його словами, залишаються зокрема дві ділянки в урочищі “Чиряків”.

“Це — перед початком села Слобода Долинська, де є обрив, — уточнив він. — Так само критична ситуація з мостом. Там не щоденно, але яма збільшується. Прийде зимовий період і ситуація ще погіршиться”.

Депутат публічно звернувся з проханням звернути увагу на проблему, щоб до зими поставити хоча би відбійник.

“Ну злетить машина — загинуть люди і будемо мати великі проблеми”, — додав Святослав Димид.

У міській раді пообіцяли направити чергове звернення до ДП “Дороги Прикарпаття”, яке є балансоутримувачем цієї дороги. Готові навіть поїхати до Івано-Франківська… Саме в компетенції цього підприємства, а не міської ради, є відповідний ремонт. Спрямувати кошти з бюджету Долинської громади на вирішення питання є неможливим, адже це буде нецільове використання.

Нагадаємо, з Долини до Великої Тур’ї проходить єдина пряма дорога протяжністю понад 20 кілометрів. Нормальне дорожнє покриття на цій ділянці дороги присутнє тільки на третині усього маршруту. Інша дві третини цієї дороги вкриті численними ямами, вибоїнами та вирвами. Інформатор був на цій дорозі у травні 2024 року.

Нагадаємо, на сесії у Долині йшлося також про проблему з довезенням дітей із села Діброва. Вони добираються до долинських шкіл вдосвіта, а повертаються ввечері, бо автобусів до їхнього села в більш зручний час немає.