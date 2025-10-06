Податківці Івано-Франківщини здали понад 22 літри крові, щоб рятувати захисників

49 працівників Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області долучилися до благородної ініціативи, здавши понад 22 літри крові на Івано-Франківській обласній станції переливання крові.

49 працівників Головного управління ДПС в Івано-Франківській області здали понад 22 літра крові в Івано-Франківській обласній станції переливання крові. Кров зараз особливо потрібна у лікарнях, де медики щодня рятують поранених військових і цивільних.

«Ми не можемо бути осторонь, коли країна воює. Донорство – це простий, але надзвичайно важливий спосіб допомогти тим, хто тримає оборону чи проходить лікування після поранень. Кожен із нас може зробити свій внесок у спільну перемогу – і сьогодні податківці Івано-Франківщини долучились до цієї ініціативи. Дякую всім колегам, хто відгукнувся, і медикам, які щодня рятують життя. Разом ми сильні, бо разом – ми Україна!», – начальник Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.

Податкова служба області й надалі продовжуватиме соціальні ініціативи, спрямовані на підтримку військових та важкохворих. Дякуємо лікарям Івано-Франківської обласної станції переливання крові за професіоналізм, людяність і турботу за життя кожного.