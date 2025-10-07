ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Понад тисячу орків та майже 30 артсистем – втрати окупантів за минулу добу

Автор: Ігор Василик
Понад тисячу орків та майже 30 артсистем - втрати окупантів за минулу добу
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.10.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько / about 1117360 (+1020) осіб / persons
  • танків / tanks – 11238 (+3) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23319 (+6) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33493 (+29) од
  • РСЗВ / MLRS – 1516 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1224 (+1) од
  • літаків / aircraft – 427 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 67564 (+338)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3841 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63575 (+79)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3973 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Орієнтовні втрати російських військ станом на жовтень 2025

СХОЖІ НОВИНИ