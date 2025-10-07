Сьогодні 07 жовтня, у Коломиї проведуть в останню путь, командира стрілецького відділення 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського Володимира Бойчука.

По це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.ІФ, із посиланням на голову Коломийської міської територіальної громади Богдана Станіславського.

Чин похорону полеглого Героя відбудеться у вівторок, 07 жовтня.

Початок жалобних заходів о 10:00 годині в Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ. У храмі відбудеться заупокійна Божественна Літургія та панахида з молитвами за упокій душі Володимира. Просимо прибувати завчасно, щоб спокійно зайняти місця, а також за можливості дотримуватися стриманого дрес-коду та вимкнути мобільні телефони на час богослужіння.



Після спільної молитви передбачено громадське прощання, під час якого священнослужителі та близькі скажуть слова пам’яті. Далі жалобна процесія вирушить на кладовище, де Володимира поховають на Алеї Слави — почесному місці вшанування людей, чиє життя і служіння стали прикладом відваги, відданості та любові до Батьківщини. На місці поховання всі охочі зможуть покласти квіти, помолитися та вшанувати пам’ять хвилиною мовчання.

Він був бійцем 77-го батальйону





Родина буде вдячна за дотримання спокійної та шанобливої атмосфери протягом усіх частин церемонії. Ті, хто не зможе бути присутніми особисто, можуть долучитися подумки в молитві о 10:00 або відвідати могилу у зручний час, аби залишити квіти та свої слова співчуття. Вічна пам’ять Володимиру.