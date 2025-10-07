Сьогодні Франківську проведуть в останню путь полеглого бійця 102-ї бригади ТРО Івана Михайлишина

На Запорізькому напрямку, виконуючи бойове завдання, загинув Іван Михайлишин. Понад 25 років свого життя він присвятив службі в органах внутрішніх справ.
Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
У 2020 році підполковник поліції обіймав посаду начальника Галицького відділення поліції; у 2021 році завершив службу й вийшов на пенсію. За роки служби зарекомендував себе відданим професії офіцером, а також принциповим, відповідальним і справедливим керівником.
У березні 2022 року він став на захист України та служив командиром екіпажу безпілотних авіаційних комплексів у складі 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.
Його шлях у боротьбі за свободу України обірвався 4 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в селі Нове Пологівського району.
Полеглому героєві Івану Михайлишину було 47 років…
У Героя залишилася любляча дружина і донька.
ВІВТОРОК, 07.10 2025
- 10:00-11:00 год – чин похорону (вул.Українська, 29, селище Отинія)
- 11:00 год – продовження чину похорону в місцевому храмі (селище Отинія)
- 12:00 год – виїзд скорботного кортежу з селища Отинія до м.Івано-Франківська
- 13:00 год – прощання в Будинку смутку (м.Івано-Франківськ)
- 14:30 год – поховання на міському кладовищі (м.Івано-Франківськ)