Сьогодні у Калуші проведуть в останню путь захисника Володимира Цвіка

Скорботна звістка знову сколихнула Калуську громаду: пішов із життя Захисник України — калушанин, штаб-сержант Володимир Цвік, 1971 року народження.

Про це повідомляє Калуська міська рада, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Вірний військовій присязі, Володимир Цвік, мужньо виконавши військовий обов’язок, на превеликий жаль, 2 жовтня 2025 року помер.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять і слава Герою Володимиру Цвіку!”, — йдеться у співчутті.

Чин похорону розпочнеться у вівторок, 7 жовтня, об 11:00 в кімнаті панахиди церкви Святих Кирила і Методія..

Поховають полеглого Захисника на міському кладовищі на ділянці для ветеранів.