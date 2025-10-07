ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
Диван на коліщатках в темній вітальні
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

7 жовтня – 50 років виповнюється Ростиславу Держипільському (1975), українському театральному режисеру і актору, народному артисту України, лауреату Національної премії ім. Т. Шевченка,  обласної премії ім. В. Смоляка в галузі театрального мистецтва, директору та художньому керівникові Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, уродженцю м. Косів (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району)  .

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

СХОЖІ НОВИНИ