Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
7 жовтня – 50 років виповнюється Ростиславу Держипільському (1975), українському театральному режисеру і актору, народному артисту України, лауреату Національної премії ім. Т. Шевченка, обласної премії ім. В. Смоляка в галузі театрального мистецтва, директору та художньому керівникові Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, уродженцю м. Косів (нині адміністративний центр Косівської територіальної громади Косівського району) .
