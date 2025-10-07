Коли говорять про армію, уявляють фронт, техніку та бої. Але не менш важливим є тил, де кожен документ, наказ чи рапорт мають потрапити у потрібний час до потрібної людини. Саме цим і займається діловод. Його робота – це «невидимий фундамент» для ефективної діяльності підрозділів.

Хто може стати діловодом

Діловод ЗСУ – посада відкрита для тих, хто вміє працювати з документами, комп’ютером та має високий ступінь організованості. Спеціальної військової освіти не потрібно – головне, щоб ви були уважними, дисциплінованими та готовими швидко навчатися.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Основні вимоги на посаду у війську:

впевнене користування компʼютером та офісними програмами;

акуратність у роботі з паперовими та електронними документами;

організованість та вміння працювати з великими обсягами інформації;

відповідальність і вміння працювати за графіком.

Навіть якщо ви не маєте досвіду військової служби, але маєте навички діловодства, ця вакансія може стати вашим шансом долучитися до війська та почати карʼєру в армії.

Основні обов’язки діловода

Робота діловода – не просто «перекладання паперів». Він:

реєструє та систематизує службові документи;

готує та оформляє накази, рапорти, звіти;

веде електронні бази й кадровий облік;

стежить, щоб документи своєчасно проходили всі етапи погодження;

взаємодіє з іншими відділами, щоб інформація завжди була актуальною.

Завдяки роботі фахівця командування має змогу оперативно ухвалювати рішення, а бійці – отримувати потрібні документи без зайвої тяганини.

Чому варто подати заявку

Посада діловода поєднує стабільність тилової служби з відчуттям реальної користі для армії. Серед переваг:

Служба в умовах тилу;

можливість мобілізації до завершення воєнного стану або підписання контракту;

шанс переведення для тих, хто вже служить;

неоціненний досвід, який також стане корисним в цивільному житті.

Діловод ЗСУ – це побратим, який допомагає підтримувати порядок у військовій документації та знімає з бійців частину бюрократичних турбот.

Де шукати тилові вакансії

Якщо ви дисципліновані, уважні до деталей і прагнете бути корисними армії – спеціальність діловода може стати саме вашим шляхом. На офіційному сайті azov.org.ua є актуальні вакансії, а також деталі щодо вимог, умов служби й подачі заявки. Зробіть свій внесок у спільну перемогу – долучайтеся до 12-ї бригади НГУ «Азов», заповнивши форму на сайті.