У Надвірнянській громаді відбувся турнір з волейболу на честь Дня Захисників. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
Волейбольні команди з медалями та прапором України
Цими вихідними у Надвірнянській громаді відбувся волейбольний турнір, приурочений до Дня Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня Захисників і Захисниць України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Зіновія Андрійовича.

У змаганнях взяли участь команди, сформовані з військовослужбовців діючих підрозділів, а також ветеранів війни Надвірнянської територіальної громади.

Змагання були напруженими та емоційними, адже на майданчику зустрілися справжні воїни, які навіть у спорті демонструють свою міць та незламну волю до перемоги.

За результатами змагань перемогу здобула команда в/ч А1807, друге місце команда в/ч 4904, третє місце команда ветеранів війни Надвірнянської міської територіальної громади.

Волейбольна команда з медалями та прапором України
Чоловіки у спортивній залі готуються до волейболу
Люди стоять у спортзалі з рукою на серці
Кубок, грамоти та медалі на спортивному столі
Чоловіки грають у волейбол у спортивному залі

