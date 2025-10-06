У Надвірнянській громаді відбувся турнір з волейболу на честь Дня Захисників. ФОТО

Цими вихідними у Надвірнянській громаді відбувся волейбольний турнір, приурочений до Дня Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня Захисників і Захисниць України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Зіновія Андрійовича.

У змаганнях взяли участь команди, сформовані з військовослужбовців діючих підрозділів, а також ветеранів війни Надвірнянської територіальної громади.

Змагання були напруженими та емоційними, адже на майданчику зустрілися справжні воїни, які навіть у спорті демонструють свою міць та незламну волю до перемоги.

За результатами змагань перемогу здобула команда в/ч А1807, друге місце команда в/ч 4904, третє місце команда ветеранів війни Надвірнянської міської територіальної громади.