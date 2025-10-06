ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

КДК УАФ зарахував «Поділлю» технічну поразку у матчі 8-го туру з «Прикарпаття-Благо»

Автор: Уляна Роднюк
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив низку рішень. Одне з них стосується матчу 8-го туру VBET Першої ліги “Поділля” – “Прикарпаття-Благо”, що завершився з рахунком 2:1 на користь господарів. 

Пише Правда.ІФ з посиланням на ФК “Прикарпаття”.

У даній грі у складі хмельницької команди взяв участь дискваліфікований футболіст Юрій Козиренко. КДК УАФ анулював результат цього поєдинку і зарахував “Поділлю” технічну поразку з рахунком 0:3, а “Прикарпаття-Благо” – технічну перемогу з аналогічним рахунком.  Відповідні зміни будуть внеснені у турнірну таблицю чемпіонату України серед команд VBET Першої ліги.

