Легкоатлетка Марина Бех милим відео оголосила стать майбутньої дитини

Легкоатлетка Марина Бех та її чоловік, плавець Михайло Романчук, які очікують на первістка, оголосили стать дитини. Пише Табло ID.

Милим відео Марина поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Марина та Михайло стоять на причалі, а позаду них “вибухає” рожевий дим. У спортсменів народиться донька.

“Словами не описати ці емоції. Ми чекаємо на тебе”, – написала Бех.

Майбутні батьки розчулилися на гендер-паті

Скріншот з Instagram Марини Бех

