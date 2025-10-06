ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Легкоатлетка Марина Бех милим відео оголосила стать майбутньої дитини

Автор: Орися Корчун
Легкоатлетка Марина Бех та її чоловік, плавець Михайло Романчук, які очікують на первістка, оголосили стать дитини. Пише  Табло ID. 

Милим відео Марина поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Марина та Михайло стоять на причалі, а позаду них “вибухає” рожевий дим. У спортсменів народиться донька. 

“Словами не описати ці емоції. Ми чекаємо на тебе”, – написала Бех. Марина Бех та Михайло Романчук показали миле відео

Майбутні батьки розчулилися на гендер-патіМарина Бех оголосила стать дитини

Скріншот з Instagram Марини БехМарина Бех показала відео з гендер паті

