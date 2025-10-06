Легендарні “Томагавки” повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна

Україна наполегливо намагається отримати від США легендарні крилаті ракети Tomahawk. І хоча до позитивного для Києва розв’язання питання ще далеко – в Росії це вже спричинило небувалу паніку. Після гучних заяв Трампа в липні 2025 в американських ЗМІ заговорили про можливість передачі Україні ракети Tomahawk, які можуть уразити Москву або Санкт-Петербург.А поки паніка продовжує поширюватися – 24 Канал розповідає, що це за ракети, на що вони здатні та чому в Москві їх так бояться.

У вересні про Tomahawk знову всі заговорили, особливо після обнадійливої зустрічі Зеленського з Трампом у Нью-Йорку. 28 вересня Джей Ді Венс заявив: Україна подала запит до США на ракети Tomahawk. Але остаточне рішення буде ухвалювати Трамп. За словами Венса, президент “буде діяти в інтересах Сполучених Штатів”.

Чому росіяни так панікують через “Томагавки”?

Tomahawk – це крилаті ракети великої дальності американського виробництва.

Це не нова розробка – їх боялися ще в СРСР, вони були важливим елементом стримування потенційної агресії росіян.

Згодом Tomahawk стали основною ударною силою союзників під час операції “Буря в пустелі”, США використовували “Томагавки” під час інших бойових дій, зокрема на Близькому Сході, Лівії, Афганістані та колишній Югославії, а 2025 року – ефектно засвітилися в Ірані.

Всього в бойових умовах було використано понад 2 000 ракет Tomahawk. У США їх дійсно дуже багато. При цьому час для цих ракет закінчується. Нині Америка завершує свою програму розробки гіперзвукових ракет, які мають замінити Tomahawk як основний носій американської демократії.

А тепер абсолютно безумні новини з саміту НАТО: США можуть передати Україні ракети, здатні бити на понад 1 000 кілометрів. У Вашингтоні Зеленський попросив зняти обмеження на удари по російських аеродромах, де б вони не були. Відмашку на початок Третьої світової Зеленський може отримати вже після особистої зустрічі з Байденом. У разі позитивної відповіді, у радіусі ураження далекобійних американських ракет опиняться об’єкти стратегічних ядерних сил і наші міста-мільйонники. Дивимось разом на мапу… Під прицілом Москва, Казань, Нижній Новгород, Саратов, Вороніж, Ростов-на-Дону, Сочі та Краснодар. Мовиться вже не про ракети ATACMS, які б’ють на 300 кілометрів, а про крилаті “Томагавки”, наземні установки для пусків цих ракет вже існують (що, LOL? – ред.), максимальна дальність цих ракет – 1 800 кілометрів…

– так розпочала свою програму “60 мінут” російська пропагандистка Скабєєва влітку 2024 року, коли відбулося “чергове російське загострення”.

У російському МЗС офіційно пригрозили “військовою відповіддю” на розміщення американських ракет Tomahawk у Німеччині. Про це 11 липня 2024 року в кулуарах БРІКС повідомив заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Рябков.

Без нервів, без емоцій вироблятимемо насамперед військову відповідь на цю нову гру,

– каже Рябков.

Рік потому у пана Рябкова може статися ефект дежавю – і ці ракети йому вже можуть снитися.

Чи може Україна отримати Tomahawk для ударів по Росії?

Tomahawk – дуже грізна зброя, хоч й не нова, а росіяни абсолютно справедливо її бояться, але, на жаль, мусимо засмутити всіх, хто очікує швидких ударів “Томагавками” по російських центрах ухвалення рішень.

Україна намагалася отримати від США ці ракети ще в часи Байдена. 29 жовтня 2024 року видання The New York Times повідомило, що в секретній частині українського Плану перемоги є запит на отримання цих ракет для Сил оборони. Можливо, саме в наданні Tomahawk полягав той самий “неядерний пакет стримування” з Плану перемоги.

Щоправда, видання поспішило написати, що в Білому домі Зеленському відмовили, а після перемоги Трампа на виборах і через наступні емоційні гойдалки про Tomahawk було годі й мріяти. Але після того, як президент США нарешті зрозумів, що Путін його зневажає та дурить, у ЗМІ знову почали обережно говорити про таку можливість.

Потрібно визнати – декілька днів поспіль влітку 2025 року президент США Дональд Трамп впевнено демонстрував стабільну та, слід визнати, достатньо проукраїнську позицію. 14 липня 2025 року на зустрічі з мудрим генсеком НАТО Марком Рютте він навіть заявив, що готовий за посередництва Альянсу та Європи озброїти Україну до небувалих рівнів, натякаючи, що це вже більше не “війна Байдена”, а і його також.

За всіма цими заявами бракує одного – конкретики, адже наразі ніхто точно не знає, яку саме зброю та в якій кількості отримає Україна. У цій ситуації західні ЗМІ та численні інсайдери знову зловили хвилю і почали наввипередки засипати довірливих читачів грізними абревіатурами на кшталт PAC-3, JASSM і навіть JASSM-ER.

Далі всіх пішов флагман світової журналістики The Washington Post, яке написало взагалі про крилаті ракети Tomahawk.

Нібито президент Трамп після успішного їх використання проти Ірану настільки подобрішав, що навіть розглядав можливість відправки Україні. А те, що їх наразі немає в переліку постачань американської зброї – не біда, бо вони легко можуть бути додані пізніше.

Ця дійсно сенсаційна заява дуже налякала росіян і дуже потішила людей доброї волі, от тільки мало хто зі ЗМІ, які передрукували дані The Washington Post, акцентували на тому, що це не редакційний матеріал і не новина, а допис у розділі Opinions. Так, автор допису – Девід Ігнатіус – відомий журналіст, але нині суттєво еволюціонував у бік публіцистики (за його романом навіть зняли фільм Body of Lies зі смішним Расселом Кроу та заклопотаним Леонардо ді Капріо). Але ці факти, на жаль, не роблять свіжий текст Ігнатіуса достовірним, а його анонімні джерела не перестають від того бути американським аналогом агенції “одна баба сказала”.

У вересні 2025 році тема отримала продовження – на полях Генасамблеї ООН президенти Зеленський та Трамп провели на диво позитивну для України зустріч. Офіційної конкретики після неї не було, але згодом український лідера в інтерв’ю західним ЗМІ, зокрема Axios, натякнув, що працює над отриманням від США дуже потужної зброї, здатної змінити хід війни та примусити Путіна до реальних переговорів, а не балагану з Мєдінським. Замість Зеленського карти розкрило видання The Telegraph, що нині стверджує, буцімто Україна просить саме Tomahawk.

За даними одразу декількох (анонімних) джерел The Telegraph, для цього нині найкращий час, а державний секретар США Марко Рубіо запевнив європейських партнерів у тому, що зміну позиції Трампа щодо України слід розглядати як максимально сприятливий сигнал. Рубіо також передав, що американський президент “серйозно розгніваний” на Путіна через ігнорування всіх його зусиль щодо припинення війни, яка триває вже три з половиною роки.

Як бути з Tomahawk у Німеччині?

Влітку 2024 року президент Байден обіцяв повернення ракет до Німеччини вже в 2026 році, але з того часу стільки всього відбулося. Тому повернення Tomahawkдо Європи, узгоджене на Саміті НАТО 2024 року, – справа не до кінця зрозуміла.

Наразі відомо, що Tomahawk хочуть завезти на бази в Німеччині приблизно у 2026 році, але який тоді буде настрій у Трампа – ніхто не знає. Бо нині ЗМІ пишуть про бажання скоротити американські війська в Європі, а це якось не збгіається з завезенням грізних ракет.

Що цікаво, Німеччина все ж зацікавилася купівлею в США пускових установок Typhon, які здатні запускати ракети дальністю до 2000 кілометрів. Міністр оборони ФРН Пісторіус уточнив, що установка призначена для стримування і здатна запускати різні ракети на різні дистанції. Рішення про купівлю ще не ухвалено, але, за словами Пісторіуса, у Пентагоні запит привітали.

Тому мова не про те, щоб ці ракети отримали ЗСУ, а тим паче били ними по Сочі чи Тулі, хоча ті давно напрошуються. А проте той факт, що тему надання Україні ракет Tomahawk “вкинули” в інформаційний простір і насильно зробили новиною, – безперечно добрий знак для нас, бо нині ми живемо в такому світі, де від вигадки до реальності – буквально один підпис одного претендента на Нобелівську премію миру.

Тому українцям не варто припиняти мріяти про Tomahawk для ЗСУ і стукати в досі зачинені двері, бо колись неможливими здавалися навіть ПТРК Javelin. То ж, якщо (або коли) нам дійсно дадуть ці крилаті ракети, потрібно бути готовими й знати, що це таке і чому росіяни так ними налякані. Причому налякані в кількох поколіннях, бо Tomahawk боялися ще в часи, коли Путін був дрібним клерком у ще радянському КДБ.

Tomahawk – основні характеристики

тип – стратегічна або тактична дозвукова крилата ракета;

клас – земля-земля, повітря-земля;

виробник – Raytheon (США);

на озброєнні – з 1983 року;

вартість на 2024 фінансовий рік – 1,87 мільйона доларів,

дальність (залежно від модифікації) – 870 – 2 500 кілометрів, нині класичний варіант – 1 600 – 1 800 кілометрів (саме про нього говорить Скабєєва);

маса (залежно від модифікації) – 1 180 – 1 500 кілограмів;

швидкість – 880 кілометрів на годину (дозвукова);

бойова частина – ядерна / касетна / бронебійна / напівбронебійна / бетонобійна / проникаюча;

вага бойової частини – 450 кілограмів;

система наведення – DSMAC;

точність (залежно від модифікації) – 5 – 80 метрів.

До і після удару Tomahawk / Фото US Army

Можна запускати як з підводних човнів, так і наземних платформ і літаків

Tomahawk – це ціла родина крилатих ракет, наразі є дев’ять основних модифікацій, що мають свої підвиди та модернізації.

Найсучасніша – це Block V. Її вартість оцінюють у 1,87 мільйона доларів.

При цьому ціни на старіші зразки стартують від 600 тисяч доларів.

Ракети Tomahawk можна запускати як з підводних човнів і кораблів, так і наземних платформ (від великих комплексів Typhon до компактних і мобільних “хамві”) і, звісно, з літаків.

Тренувальні пуски ракет Tomahawk – дивіться відео:

Перевагою ракет Tomahawk також є модернізована система наведення DSMAC, яка відповідально використовує технології штучного інтелекту.

DSMAC використовувалась у Tomahawk з 1990-х років, але в обмеженому варіанті. Тодішні технології не дозволяли охопити весь маршрут, натомість інтеграція штучного інтелекту дозволила вивести процес на новий якісний рівень.

В основі оновленого DSMAC так званий машинний зір. Як пише Defence Express, суть технології полягає у закладанні у пам’ять ракети еталонного тривимірного зображення місцевості, що має точну прив’язку до координат. Коли ракета летить, вона робить фото поверхні й порівнює його з еталонним зображенням.

Система DSMAC не лише підвищує точність удару до 5 – 10 метрів, але й фактично невразлива для ворожого РЕБ. Цю систему також використовують деякі українські дрони для дальніх ударів по стратегічних російських цілях у тилу держави-агресорки. І саме це забезпечує успішний “експорт бавовни”.

Чи можна збити Tomahawk і чим?

Так, як і інші ракети. Tomahawk – дозвукова ракета, а це означає, що може бути перехоплена звичайними засобами ППО та авіацією, за умови, що вони у вас є. Головна зброя проти Tomahawk – ешелоноване ППО, а таку розкіш могли собі дозволити не всі.

Tomahawk перехоплювали як в Іраку, так і в Боснії та Сербії. В усіх випадках тамтешні диктатори використовували радянські засоби ППО та літаки. Але надовго їх не вистачило – США брали кількістю, завдяки чому системи ППО/ПРО противника були прорвані, а далі США встановили повний контроль над небом у зоні бойових дій та планомірно відпрацьовували ізольовані ділянки.

Все, що стосується Tomahawk, можна віднести й до його російського майже аналогу – крилатої ракети “Калібр”.

Детально Що таке ракета “Калібр”

Це також цілком зрозумілий снаряд, його не раз перехоплювали українські ППО. Утім, окупантам все ж вдавалось завдавати Україні болючих ударів. Отже, у випадку появи ракет Tomahawk на озброєнні ЗСУ можна чекати дзеркальних подій вже в Росії.

Tomahawk – це універсальна ракета з широким спектром застосування. Ракети Tomahawk можуть нести як ядерні, так і “звичайні” заряди. Саме їх належало боятися радянським громадянам на фінальному етапі холодної війни (тобто в молоді роки Путіна).

Нині ж це відчуття повертається до вже Путіна-старця. Що ж, він хотів повернути відчуття молодості, але досяг цього ефекту не завдяки ваннам з екстрактом рогів оленя, а власними злочинними діями.

