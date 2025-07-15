Можуть вразити Москву і Санкт-Петербург: Трамп розглядає надання Україні ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет Tomahawk. Вони можуть бути включені пізніше, оскільки наразі в переліку поставок їх немає.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями у Білому домі, передає “Європейська правда”.

Трамп розглядав можливість відправки крилатих ракет Tomahawk, тієї самої зброї, яка була застосована проти іранських цілей минулого місяця. Якщо їх запустити з України, вони можуть вразити Москву і Санкт-Петербург, і це питання було включено в обговорення ще в п’ятницю.

Але, за даними джерела, Tomahawk поки що не включені до списку поставок.

Вони можуть бути розгорнуті пізніше, якщо Трамп захоче мати ще більше важелів впливу.

Рішучість Трампа натиснути на Путіна була передана в розмові минулого тижня з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило джерело. Трамп запитав Зеленського, чому він не вдарив по Москві. “Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю”, – відповів Зеленський. Трамп при цьому сказав, що Україна повинна чинити більший тиск на Путіна, причому не тільки на Москву, а й на Санкт-Петербург.

Обговорення у Білому домі також стосувалися того, що військова допомога може також включати в себе дозвіл на деякі нові потужні наступальні озброєння. Джерело розповіло, що це, ймовірно, включає дозвіл на використання 18 ракет великої дальності ATACMS, які зараз знаходяться в Україні, з повною дальністю 300 кілометрів.

Вони не долетять до Москви чи Санкт-Петербурга, але можуть вразити військові бази, аеродроми і склади постачання в глибині Росії, які зараз перебувають поза зоною досяжності. Пакет також може включати більшу кількість КР ATACMS.

Посадовці Пентагону вже кілька місяців закликають до заподіяння більш глибоких ударів по Росії за допомогою ATACMS.

Щоразу, коли ліміт дальності збільшувався, росіяни просто переміщували свої літаки та іншу техніку за межі досяжності для українців.

Трамп вирішив піти на ескалацію з трьох причин, за словами джерела, знайомого з обговореннями в адміністрації.

-По-перше, він вважав, що Путін не поважає його, імітуючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню.

-По-друге, він бачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 і ракет Tomahawk проти Ірану.

-І по-третє, він вважав, що Путін піде на переговори лише під загрозою застосування більшої сили. Як люблять казати росіяни, Трамп вирішив “ескалація для деескалації”.

У понеділок Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.