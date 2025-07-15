У Франківську презентували ескіз парку ветеранів біля озера

13 липня у мистецькому просторі “Підземний перехід “Ваґабундо” жителям Івано-Франківська представили ескізний проєкт парку ветеранів України. Над ним працювали чотири архітектори. У проєкті, зокрема, передбачили реабілітаційні та меморіальні зони, дощовий сад, а також локації для дискусій чи барбекю.

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Парк хочуть облаштувати на чотирьох гектарах зеленої зони біля міського озера. Франківці, які прийшли на презентацію, подавали свої пропозиції щодо ескізу, повідомила кореспондентка Суспільного.

Який вигляд матиме парк ветеранів України

Архітектор ескізного проєкту Остап Дольний каже: меморіальну частину парку запропонували зробити такою, аби вшанувати воїнів усіх родів військ Сил оборони України. Кожна фігура символізуватиме, до прикладу, льотчиків, піхоту чи військовослужбовців радіоелектронної боротьби.

Презентація ескізу парку ветеранів на міському озері. Івано-Франківськ, 13 липня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

“Також плануємо зробити символічні кургани із насадженнями соняшників та маків. Ці рослини додаватимуть символізму меморіальній зоні. У нас буде зручний пандус від дамби озера і зони тиші у цьому парку, де військовослужбовці змогли б відпочити”, — говорить Остап Дольний.

З його слів, також планують зробити струмок із води, яка виходить з міського озера, а на заболоченій ділянці — дощовий сад.

“Ми хотіли максимально зберегти, інтегрувати зелену природну зону навколо озера, яка, можна сказати, дика. Там є заболочена ділянка, яку ми пропонуємо трішки заглибити. Вона була б таким маленьким оазисом, озерцем з болотяними рослинами”, — розповідає архітектор.

Проєкт парку ветеранів. Суспільне Івано-Франківськ

Що робитимуть з проєктом далі

На зустріч з авторами ескізу парку прийшли 33 людини, які висловлювали свої думки щодо проєкту. Ірина Чолій каже, що потрібно також зробити металеву гірку для дітей з боку дамби озера.

“Можливо, додати ще, крім гірки, якісь “лазанки” для дітей і таким чином створити ще одну класну дитячу зону. Також нахил можна використати як зону для амфітеатру, зробити сидіння”, — говорить Ірина Чолій.

Співзасновниця ГО “Парк ветеранів України”, яка започаткувала ідею з облагородженням цієї зеленої зони, Катерина Лозовенко, каже: всі пропозиції людей вони додадуть до ескізного проєкту, аби надалі врахувати.

Ірина чолій. Суспільне Івано-Франківськ

“Ми збираємо підписи під колективним зверненням до органів місцевої влади з наполегливим проханням від громади сприяти тому, щоб на цих чотирьох гектарах був облаштований парк ветеранів України. Також це звернення направимо чинному орендарю частини цієї ділянки”, — каже Катерина Лозовенко.

З її слів, для втілення проєкту парку також підписали меморандуми про співпрацю з комунальним підприємством “Центр розвитку міста та рекреації” Івано-Франківської міської ради та громадською організацією “Прикарпатський корпус ветеранів”.

Події довкола створення парку ветеранів

2 серпня 2024 року на сесії Івано-Франківської міської ради проголосували за оголошення інвестиційного конкурсу на будівництво реабілітаційно-оздоровчого комплексу в зеленій зоні поблизу міського озера. Йдеться про ділянку в межах вулиці Романа Гурика та міського озера.

Франківці почали збирати підписи проти забудови ділянки. Ветеран Сергій Янчук ініціював створення там парку ветеранів. Щонеділі люди збиралися на цій території, проводили толоку та збір грошей на облагородження ділянки.

4 вересня військові та ветерани, які підтримували спорудження реабілітаційного центру в зеленій зоні поблизу міського озера, представили проєкт будівництва комплексу. Він передбачав, що 75% майбутньої забудови займуть комерційні приміщення для бізнесу. Решта — для безкоштовної реабілітації ветеранів, яку оплачуватимуть ці підприємці.

20 вересня в Івано-Франківську побилися військовослужбовці Андріан Волгін, який відстоює збереження зеленої зони, та Андрій Маджаров, який є прихильником спорудження реабілітаційного центру поблизу озера. Внаслідок конфлікту вони потрапили до лікарень.

За фактом бійки поліція відкрила два кримінальні провадження. Заяви написали Андріан Волгін та його опонент Андрій Маджаров. Наступного дня після сутички приблизно пів сотні жителів Івано-Франківська, які прагнули зберегти зелену зону, знову зібралися на толоку.

2 жовтня всі прихильники та противники забудови зустрілися з владою, медіа та Русланом Марцінківим. Тоді мер анонсував скасування рішення інвестиційного конкурсу на будівництво. Проте припинити його змогли лише 14 листопада.

23 лютого 2025 року жителі Івано-Франківська вирішували у форматі воркшопу, який вигляд повинен мати парк ветеранів поблизу міського озера. В обговоренні взяли участь понад 50 франківців.

25 лютого сесія Івано-Франківської міської ради змінила цільове призначення ділянки із земель “для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови” на “земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування” та передала її на баланс комунального підприємства “Центр розвитку міста та рекреації”.

У березні 2025 року мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що міська рада спрямує один мільйон гривень для облаштування парку ветеранів України біля міського озера.