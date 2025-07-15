Герої, яких не повернути: скільки франківців полягли на фронті

Жертвами російсько-української війни стали 689 жителів Івано-Франківської громади та ще більше 350 військовослужбовців з громади вважаються зниклими безвісти.
Сумні цифри озвучив міський голова Руслан Марцінків в етері програми «Новий погляд», пише Фіртка.
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«Пам’ятаємо наших Героїв та докладаємо максимум зусиль, аби вшанувати їхню пам’ять.
На жаль, і таку річ — гідно вшанувати пам’ять — доводиться зараз робити, і це відбувається досить часто. Також кожного тижня маємо загиблих.
Уже 689 наших воїнів поховали у громаді, понад 350 вважаються зниклими безвісти.
Вічна пам’ять Героям — це дуже велика ціна України», — розповів міський голова.
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«На жаль, щотижня маємо втрати у громаді — і це найбільша ціна, яку платить український народ за перемогу.
Аби вшановувати памʼять, функціонує програма «Івано-Франківськ — місто Героїв».
У межах програми відкриваємо анотаційні дошки, проводимо уроки та турніри памʼяті, відправи на могилах, вручаємо відзнаки рідним полеглих, випускаємо фільми. Це непроста робота», — підкреслив посадовець.
Зі слів мера, постійно контактують як з родинами полеглих військовослужбовців, так і з рідними зниклих безвісти.
«Якщо раніше на прийом громадян здебільшого звертались мешканці з питаннями оплати комуналки та допомоги на лікування, то сьогодні найчастіше — з проханням допомогти знайти сина, чоловіка, батька.
Це дуже боляче, але наші можливості тут обмежені, ми лише можемо звернутися до відповідних органів з проханням про допомогу», — зазначив Руслан Марцінків.