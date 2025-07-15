Герої, яких не повернути: скільки франківців полягли на фронті

Сумні цифри озвучив міський голова Руслан Марцінків в етері програми «Новий погляд», пише Фіртка.

На жаль, і таку річ — гідно вшанувати пам’ять — доводиться зараз робити, і це відбувається досить часто. Також кожного тижня маємо загиблих.

У межах програми відкриваємо анотаційні дошки, проводимо уроки та турніри памʼяті, відправи на могилах, вручаємо відзнаки рідним полеглих, випускаємо фільми. Це непроста робота», — підкреслив посадовець.

«На жаль, щотижня маємо втрати у громаді — і це найбільша ціна, яку платить український народ за перемогу.

Зі слів мера, постійно контактують як з родинами полеглих військовослужбовців, так і з рідними зниклих безвісти.

«Якщо раніше на прийом громадян здебільшого звертались мешканці з питаннями оплати комуналки та допомоги на лікування, то сьогодні найчастіше — з проханням допомогти знайти сина, чоловіка, батька.

Це дуже боляче, але наші можливості тут обмежені, ми лише можемо звернутися до відповідних органів з проханням про допомогу», — зазначив Руслан Марцінків.