Трагедія на воді: на Івано-Франківщині рятувальники витягли тіло чоловіка

Рятувальники вилучили з каналу «Бурштинського моря» у місті Бурштин тіло чоловіка.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

13 липня о 21:53 до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що на каналі «Бурштинського моря» у місті Бурштин чоловік стрибнув з мосту у воду та зник з поля зору.

До місця події було негайно направлено відділення групи рятувальних робіт, водолазів, мобільні оперативні групи та психолога ДСНС

З моменту надходження повідомлення рятувальники безперервно проводили пошуково-рятувальні роботи, задіявши різні види техніки – водолазні занурення, обстеження за допомогою БПЛА, пристрою «Ехолот», підводного дрона, а також візуальні огляди з човнів і катамарана.

До робіт було залучено 23 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки

15 липня о 06:08 місцевими рибалками було виявлено тіло чоловіка 2003 року народження. Водолазами ДСНС тіло було вилучено з водойми та передано правоохоронцям.

ДСНС України вкотре нагадує громадянам, що необачність на воді — це ризик, який несе смертельні наслідки.