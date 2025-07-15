Погода на Івано-Франківщині 15 липня

15 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря:

в Івано-Франківську — 26-28° тепла,

по області вночі прогнозують 23-28° тепла,

у високогір’ї Карпат вночі вдень — 16-21° тепла.

Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень — місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.

Окрім того, упродовж 15-16 липня в Івано-Франківську, Коломиї, Долині та Яремчі очікується надзвичайно висока та висока пожежна небезпека.