Погода на Івано-Франківщині 15 липня

15 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
Температура повітря:
- в Івано-Франківську — 26-28° тепла,
- по області вночі прогнозують 23-28° тепла,
- у високогір’ї Карпат вночі вдень — 16-21° тепла.
Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень — місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.