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Погода на Івано-Франківщині 15 липня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода на Івано-Франківщині 15 липня

Автор: Олег Мамчур
15/07/2025 09:46
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15 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря:

  • в Івано-Франківську — 26-28° тепла,
  • по області вночі прогнозують 23-28° тепла,
  • у високогір’ї Карпат вночі вдень — 16-21° тепла.

Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду. Вдень — місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.

Окрім того, упродовж 15-16 липня в Івано-Франківську, Коломиї, Долині та Яремчі очікується надзвичайно висока та висока пожежна небезпека.