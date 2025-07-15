На фронті загинув воїн-едельвейс з Франківщини Василь Кейван

Майже місяць полеглий герой вважався зниклим без вісти на лінії зіткнення, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Снятинську міську раду.
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Загинув 16 червня
16 червня під час ведення бойових дій в Донецькій області загинув 32-річний Кейван Василь Олексійович із с. Хутір-Будилів Снятинської громади.
«Міський голова, Виконавчий комітет Снятинської міської ради, депутатський корпус та працівники адмінапарату висловлюють щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати – загибелі захисника України Василя Кейвана. У ці дні скорботи важко віднайти слова, які би змогли полегшити душевний біль від втрати рідної Вам людини. Прийміть найщиріші співчуття. Нехай пам’ять про Героя назавжди залишиться у наших серцях. Вічна шана і пам’ять Герою…», – йдеться у повідомленні.
Полеглий герой був бійцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”