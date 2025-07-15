Сьодні відзначаємо День Української державності

А вже у середу 16 липня відзначатимемо 35-ту річницю декларації про державний суверенітет України, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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15 липня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят — День Української державності. Це відносно молоде свято, офіційно запроваджене у 2021 році указом Президента України Володимира Зеленського, але воно має глибоке історичне підґрунтя та символічне значення для всієї нації.

Історичні передумови та значення дати

День Української державності було приурочено до 1030-ї річниці хрещення Київської Русі князем Володимиром Великим у 988 році. Ця дата символізує початок формування української державності, культури та духовності, які протягом століть формували основу національної ідентичності.

Вибір саме цієї дати не є випадковим. Хрещення Київської Русі стало переломним моментом, який:

Заклав основи української державності

Сприяв розвитку писемності та культури

Встановив дипломатичні зв’язки з європейськими державами

Створив підґрунтя для формування національної ідентичності

Мета запровадження свята

Запровадження Дня Української державності мало кілька важливих цілей:

Історична справедливість:

Підкреслення тисячолітньої історії української державності

Спростування міфів про “молодість” української нації

Утвердження історичної правонаступності сучасної України

Національна консолідація:

Зміцнення національної єдності

Формування спільної історичної пам’яті

Підвищення рівня патріотизму серед громадян

Святкування у різних регіонах

День Української державності відзначається по всій країні з особливою урочистістю. У 2024 році, незважаючи на воєнний стан, свято не втратило свого значення, а навпаки — набуло особливої актуальності.

Київ та центральні регіони

У столиці традиційно проходять:

Урочисті заходи біля пам’ятника князю Володимиру

Виставки історичних артефактів у музеях

Концерти національної музики

Патріотичні марші та флешмоби

Західна Україна

Регіони Західної України, які мають багаті традиції збереження національної ідентичності, відзначають свято особливо масштабно:

Фестивалі народної творчості

Виставки національного одягу та ремесел

Історичні реконструкції

Молебні у храмах

Східна та Південна Україна

У цих регіонах свято набуває особливого значення в контексті утвердження української ідентичності:

Освітні лекції про історію України

Мовні фестивалі

Виставки української літератури

Культурні програми для молоді

Роль свята в умовах війни

Російська агресія проти України надала Дню Української державності особливого сенсу. У воєнних умовах свято стало символом:

Незламності духу:

Демонстрації готовності захищати державність

Єднання фронту та тилу

Підтримки моральної стійкості нації

Міжнародного визнання:

Підкреслення легітимності українських кордонів

Демонстрації історичних прав на незалежність

Залучення міжнародної підтримки

Заходи та традиції святкування

Святкування Дня Української державності включає різноманітні заходи:

Офіційні церемонії

Урочисті засідання Верховної Ради

Нагородження видатних діячів держави

Покладання квітів до національних пам’ятників

Підняття державного прапора

Культурні події

Концерти класичної та народної музики

Театральні вистави на історичну тематику

Літературні читання творів українських письменників

Майстер-класи з народних ремесел

Освітні програми

Відкриті уроки в школах та університетах

Лекції про історію української державності

Конференції та семінари для науковців

Екскурсії до історичних місць

Символіка та атрибути свята

День Української державності має свою особливу символіку:

Державні символи:

Синьо-жовтий прапор як символ неба і землі

Тризуб як знак князівської влади

Державний гімн “Ще не вмерла Україна”

Історичні символи:

Зображення князя Володимира Великого

Хрест як символ хрещення Русі

Київський герб із зображенням архангела Михаїла

Перспективи розвитку традиції

День Української державності поступово стає однією з найважливіших дат національного календаря. Його значення зростає завдяки:

Поглибленню історичних досліджень доби Київської Русі

Розвитку туристичних маршрутів до історичних місць

Створенню нових культурних традицій святкування

Інтеграції свята в освітні програми

Цей день нагадує кожному українцю про славну історію держави, яка має тисячолітні корені, та надихає на збереження і розвиток національних традицій для майбутніх поколінь. У час випробувань День Української державності стає особливо важливим символом національної єдності та непохитної віри у перемогу.