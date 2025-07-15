На фронті загинув десантник з Прикарпаття Степан Денека

Полеглий герой був уродженцем міста Долини Івано-Франківської області та служив у 79-ій окремій десантно-штурмовій бригаді, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Долинської міської територіальної громади Івана Диріва
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Ще один Герой, уродженець нашої громади, поклав своє життя за мир та спокій для майбутніх поколінь…, йдеться у дописі міського голови
Понад півроку вважався зниклим без вісти
Степан ДЕНЕКА, народився в Долині, тут закінчив школу #6 (зараз – ліцей 6 “Європейський”), згодом одружився та проживав у с. Руда, Стрийського району.
Герой загинув під Покровськом, захищаючи свою землю від ворожої клятої орди. З листопада минулого року вважався зниклим без вісти.
Якби ж ми могли хоча б трохи полегшити, втамувати біль матері,відчай дружини, сльози діточок.. Натомість ми можемо лише молитись за нашого Героя, для якого вже відкриті ворота Царства Небесного, йдеться у дописі
Поховають Захисника у с. Руда, на Стрийщині. Коли знатимемо час і дату чину похорону – зробимо оновлення допису, щоб рідні, друзі дитинства, однокласники могли гідно провести його в останню путь.