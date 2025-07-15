На франківському стадіоні “Рух” капітально відремонтують приміщення для “Дому воїна”

В Івано-Франківську на стадіоні “Рух” планують провести капітальний ремонт приміщення для облаштування простору для військових та ветеранів. Переможцем тендеру став місцевий підприємець.
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Про це пише “Галка” з посиланням на Prozorro.
Замовником робіт є комунальний заклад “Дім воїна” Івано-Франківської міської ради. Єдиним учасником та переможцем тендеру став ФОП “САВЧУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ”. Вартість проєкту — 4 031 764,89 гривень.
Виконавцем робіт став ФОП “САВЧУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ”, зареєстрований 6 серпня 2021 року в Івано-Франківську. За даними аналітичної системи YouControl основним видом діяльності підприємця є будівництво житлових та не житлових будівель. ФОП “САВЧУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ” є переможцем сотні тендерів на будівництво та ремонт об’єктів Івано-Франківщини.