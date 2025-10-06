На війні загинув прикарпатець Микола Клюба

Скорботна звістка прийшла у Більшівцівську громаду

На фронті загинув Микола Клюба, староста Дитятинського старостинського округу Більшівцівської громади.

Про це повідомили в Більшівцівській селищній раді передає правда ІФ

Сьогодні зранку прийшла звістку від командування 3-го батальйону 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ про те, що на фронті, під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення загинув Микола Дмитрович Клюба, боєць підрозділу групи розвідки 3-го батальйону 115-ї ОМБр з позивним «Староста». Йому було 38 років.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, виявивши стійкість та відвагу, мужньо виконав свій військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу, цілісність та незалежність.

Микола Клюба у 2015 році брав участь в антитерористичній операції на сході України (АТО), з початком повномасштабного російського вторгнення, у 2022 році став на захист рідної землі, впродовж 2022-2025 років служив на гарячих точках фронту, попри природну скромність завжди вирізнявся принциповою позицією, гострим почуттям відповідальності й безмірної любові до своєї родини та країни, цінував дружбу, з повагою відносився до односельчан та колег по роботі. За службу мав нагороди, зокрема відзнаку Президента України «За участь в АТО», «За взірцевість у військовій службі» ІІ ступеня від Головнокомандувача ЗСУ, «Лицар бойового чину» від Івано-Франківської обласної ради.