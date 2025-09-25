Легкоатлетка Бех-Романчук показала округлий животик і зворушила зізнанням про поповнення в родині

Легкоатлетка Марина Бех і відомий плавець Михайло Романчук розчулили своїх прихильників — подружжя чекає на первістка. Пише ТСН.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про особливий період у їхньому житті вони повідомили в емоційному ролику, знятому серед мальовничих скель. На відео Марина з’являється у білій сукні.

Спочатку вона стоїть спиною, а потім повертається обличчям до камери, демонструючи округлий животик. У цей момент щасливий Михайло ніжно обіймає та торкається її животика.

Марина Бех і Михайло Романчук / © instagram.com/marynabekh

Марина Бех і Михайло Романчук чекають на первістка / © instagram.com/marynabekh

У дописі подружжя відверто зізналося, що пройшло непростий шлях, щоб здійснити свою мрію стати батьками. І на щастя, їм вдалося дочекатися дива: «1+1=3. Стільки сліз, лікарів і зусиль, але ми вірили і мріяли. Коли здалося, що весь світ зруйнувався і нам бракує радості, ми дізналися про тебе. Цей шлях був важким, але тепер ми щасливі та з нетерпінням чекаємо на наше янголятко».

До слова, Марина та Михайло офіційно разом уже сім років. 2018 року вони одружилися і відтоді стали однією з найгармонійніших пар українського спорту. Торік легкоатлетка розповідала, що відкладала материнство через щільний спортивний графік і підготовку до змагань. Та цього року зіркова пара вирішила не зволікати з поповненням у родині.