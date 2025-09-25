Лісова галузь Прикарпаття у трійці лідерів за кількістю компаній та ФОПів

Щороку кожної третьої неділі вересня в Україні відзначають День працівника лісу – це професійне свято всіх, хто дотичний до лісу, лісоохоронної, деревообробної та лісозаготівельної галузей

У звʼязку з цим команда YC.Market дослідила регіональний розподіл субʼєктів господарювання, кількість компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та прослідкувала динаміку реєстрацій та припинень компаній і ФОПів у 2024 – 2025 рр. за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕДом) “Лісове господарство та лісозаготівлі”.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), найбільше суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері лісового господарства та лісозаготівлі, зосереджено у Житомирській (1157), Рівненській (1151), Івано-Франківській (1074), Вінницькій (1058) та Закарпатській (976) областях. Ці регіони традиційно мають розвинену лісову інфраструктуру, значну частку лісистих територій, а також історично сформований кластер деревообробних підприємств.

Натомість найменше зареєстрованих суб’єктів у цій сфері — в Тернопільській (291), Кіровоградській (398), Миколаївській (461), Полтавській (510) та Сумській (578) областях. Це може бути зумовлено як меншою часткою лісових ресурсів, так і відсутністю глибокої переробки деревини на місцях.

Загалом, Івано-Франківська область входить до п’ятірки лідерів за кількістю зареєстрованих юридичних осіб у лісовій сфері. Тут працює 230 компаній, що є одним із найвищих показників в країні.

Прикарпаття також демонструє високу підприємницьку активність. За кількістю фізичних осіб-підприємців, які працюють у лісовій галузі, регіон займає четверте місце в Україні. В області зареєстровано 844 ФОПів у цій сфері.

Дослідження також відзначає, що протягом 2024–2025 років лісова галузь в Україні демонструє поступове відновлення та стабілізацію. Зокрема, у другому кварталі 2025 року зафіксовано значне зростання кількості нових ФОПів, що свідчить про готовність підприємців інвестувати в сировинний потенціал та деревообробку. Ця тенденція є оптимістичним сигналом для економіки регіону та всієї країни.

