Карпатський національний університет отримав нового ректора. ФОТО

Сьогодні в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулося засідання Наглядової ради, під час якого підбили підсумки конкурсу на заміщення посади ректора.
До складу ради увійшли: голова Дмитро Романюк, секретар Яна Стадільна, Віталій Миронюк, Микола Палійчук, Тарас Фініков, Роман Шеремета та Тетяна Шиппі, пише Правда.
Після обговорення результатів співбесід з кандидатами відбулося таємне голосування.
За його підсумками новою очільницею університету стала Валентина Михайлівна Якубів — доктор економічних наук, професор, у минулому перша проректорка КНУВС.
Нагадаємо, напередодні відбувся день співбесід, під час яких свої програми розвитку університету презентували:
- Великочий Володимир Степанович — доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму КНУВС;
- Запухляк Руслан Ігорович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи КНУВС;
- Лапковський Едуард Йосипович — кандидат медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи КНУВС;
- Якубів Валентина Михайлівна — доктор економічних наук, професор, перша проректорка КНУВС.