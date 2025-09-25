Карпатський національний університет отримав нового ректора. ФОТО

Сьогодні в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулося засідання Наглядової ради, під час якого підбили підсумки конкурсу на заміщення посади ректора.

До складу ради увійшли: голова Дмитро Романюк, секретар Яна Стадільна, Віталій Миронюк, Микола Палійчук, Тарас Фініков, Роман Шеремета та Тетяна Шиппі, пише Правда.

Після обговорення результатів співбесід з кандидатами відбулося таємне голосування.

За його підсумками новою очільницею університету стала Валентина Михайлівна Якубів — доктор економічних наук, професор, у минулому перша проректорка КНУВС.

Нагадаємо, напередодні відбувся день співбесід, під час яких свої програми розвитку університету презентували: