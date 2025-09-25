ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Карпатський національний університет отримав нового ректора
Карпатський національний університет отримав нового ректора. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
25/09/2025 17:37
Сьогодні в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулося засідання Наглядової ради, під час якого підбили підсумки конкурсу на заміщення посади ректора.

До складу ради увійшли: голова Дмитро Романюк, секретар Яна Стадільна, Віталій Миронюк, Микола Палійчук, Тарас Фініков, Роман Шеремета та Тетяна Шиппі, пише Правда.

Після обговорення результатів співбесід з кандидатами відбулося таємне голосування.

За його підсумками новою очільницею університету стала Валентина Михайлівна Якубів — доктор економічних наук, професор, у минулому перша проректорка КНУВС.

Дискусія в Карпатському університеті імені Стефаника.

Нагадаємо, напередодні відбувся день співбесід, під час яких свої програми розвитку університету презентували:

  • Великочий Володимир Степанович — доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму КНУВС;
  • Запухляк Руслан Ігорович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи КНУВС;
  • Лапковський Едуард Йосипович — кандидат медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи КНУВС;
  • Якубів Валентина Михайлівна — доктор економічних наук, професор, перша проректорка КНУВС.
