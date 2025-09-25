ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську створять Алею надії для зниклих воїнів
Автор: Олег Мамчур
25/09/2025 17:48
Родини військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, звернулися до міської влади з ініціативою облаштувати в Івано-Франківську “Алею надії” – простір для молитви, пам’яті та підтримки.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків під час прямого етеру.

За його словами, в громаді є близько 400 родин, які досі чекають звістки від своїх захисників.

“Родини зниклих безвісти героїв хочуть створити в місті місце, де можна буде прийти, помолитися, згадати, підтримати одне одного. Наступного тижня запланована зустріч із представниками цих родин, аби обговорити можливе створення такої Алеї”, — зазначив мер.

Очікується, що під час зустрічі розглянуть не лише концепцію та локацію майбутньої Алеї, а й інші важливі питання, які турбують родини зниклих безвісти.

