Журналіста Дениса Бігуса мобілізували

Журналіста Дениса Бігуса, який очолює редакцію Bigus.Info, мобілізували до війська. За його словами, це зробили працівники Вінницького ТЦК та СП. Про це пише 24 Канал з посиланням на відео Дениса Бігуса.

Що розповів Бігус про мобілізацію?

За словами журналіста, на момент виходу відео, яке опублікували ввечері 22 вересня, він вже не є цивільним. Бігус знову доєднався до війська.

Він вважає справедливим своє повернення до війська після відпочинку. Журналіст нагадав, що зміг звільнитися зі служби раніше, адже потрапив до спецзагону поліції, а не в ЗСУ.

Я після “звільнення з війни” був абсолютно переконаний, що мене мобілізують через кілька місяців і ставився до цивільного життя як до відпустки, наповнюючи її воєнною роботою чи задачами, наскільки це було можливо, і періодично дивуючись, що це ця відпустка так затяглася,

– поділився Денис Бігус.

Чоловік ніколи не мав броні чи відстрочки, тому він повертається до війська. Звичайно, це означає, що відео з Бігусом на каналі виходити не будуть. Але редакція продовжує працювати без змін.

Бігус розповів, що його мобілізували: відео

Що відомо про службу Дениса Бігуса у війську раніше?