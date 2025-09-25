ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували
Диван на коліщатках в темній вітальні

Журналіста Дениса Бігуса мобілізували

Автор: Орися Корчун
25/09/2025 18:02
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Журналіста Дениса Бігуса, який очолює редакцію Bigus.Info, мобілізували до війська. За його словами, це зробили працівники Вінницького ТЦК та СП. Про це пише 24 Канал з посиланням на відео Дениса Бігуса.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Що розповів Бігус про мобілізацію?

За словами журналіста, на момент виходу відео, яке опублікували ввечері 22 вересня, він вже не є цивільним. Бігус знову доєднався до війська.

Він вважає справедливим своє повернення до війська після відпочинку. Журналіст нагадав, що зміг звільнитися зі служби раніше, адже потрапив до спецзагону поліції, а не в ЗСУ.

Я після “звільнення з війни” був абсолютно переконаний, що мене мобілізують через кілька місяців і ставився до цивільного життя як до відпустки, наповнюючи її воєнною роботою чи задачами, наскільки це було можливо, і періодично дивуючись, що це ця відпустка так затяглася,
– поділився Денис Бігус.

Чоловік ніколи не мав броні чи відстрочки, тому він повертається до війська. Звичайно, це означає, що відео з Бігусом на каналі виходити не будуть. Але редакція продовжує працювати без змін.

Бігус розповів, що його мобілізували: відео

Що відомо про службу Дениса Бігуса у війську раніше?

  • Журналіст і телеведучий Денис Бігус ще у 2022 році вступив до лав добровольців ЗСУ. Журналіст знав, що почнеться війна та ще до 24 лютого евакуював родину, докупив екіпірування і патрони. Спочатку Бігус боронив Київ, а у кінці квітня опинився під Миколаєвом.
  • Після звільнення з війська Денис Бігус працював позаштатним розвідником в Департаменту військової контррозвідки СБУ. Гроші за це він начебто не отримував, а лише допомагав спецслужбі. Його діяльність полягала в підтримці СБУ для надання важливих даних про війну.

СХОЖІ НОВИНИ