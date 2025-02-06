Історія помічниці гранатометника, яка служить у Франківському ТЦК. ВІДЕО

Військовослужбовиця одного з ТЦК та СП Івано-Франківської області Світлана Чернявська перевелася на теперішню посаду з бойової бригади.
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Помічниця гранатометника боронила Україну у складі 108 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади.
На війні військовослужбовиця отримала тяжкі поранення унаслідок авіаудару ворога, втратила брата, однак знайшла своє кохання
Історія про військовослужбовицю Світлану Чернявську, яка з бойової бригади через поранення перевелась і тепер служить у ТЦК, дивіться у відео: