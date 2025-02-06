Prozorro Market: що це та які товари потрібно у ньому купувати

Починаючи із 2016 року в Україні працює електронна система державних закупівель — Прозорро. Вона була створена для того, аби державні та комунальні установи/організації замовляли послуги та купували товари у постачальників відкрито, роблячи процес закупівель прозорим. Це підвищує рівень довіри до бізнесу і допомагає побороти корупцію.

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Частиною системи є електронний каталог Prozorro Market, у якому процеси покупки й продажу відбуваються швидко, а правила роботи прості. Потрапити у нього можна через особистий кабінет, створений на майданчику Zakupivli.Pro, з допомогою якого замовники та постачальники знаходять один одного, оприлюднивши оголошення та комерційні пропозиції. Як визначає постанова 1178 закупівлі у каталозі Prozorro Market для деяких категорій товарів є обов’язковими (значення має ще й сума покупки).

Які категорії товарів купують у каталозі Прозорро Маркет

Існує декілька груп товарів, які державні замовники повинні купувати саме у Prozorro Market. До переліку входять:

Вироби медичні. Серед них зонди, катетери, бинти, витратні матеріали (шприці, вата, пластирі тощо), медичне обладнання й не тільки.

Засоби лікарські. Зокрема анальгетики, антисептики, вітаміни, вакцини та багато інших.

Харчові продукти. До їх переліку входять зернові, картопля, масло, молочні продукти, м’ясо, овочі, фрукти, горіхи, олія, цукор, риба й не тільки.

Шкільні автобуси. До цієї категорії входять і транспортні засоби, які обладнані для перевезення маломобільних людей.

Засоби навчання, обладнання, меблі, література для НУШ та для оснащення навчальних кабінетів, де проходять уроки з предмета «Захист України».

Ознайомитись детальніше з переліком товарів у кожній категорії можна на сайті Zakupivli.Pro.

У яких випадках купувати товари через Prozorro Market обов’язково

Закупівля лікарських засобів, а також медичних виробів через Prozorro Market стає обов’язковою, якщо вартість замовлення становить 50 тисяч гривень або перевищує цю суму. Для харчових продуктів — 100 тисяч гривень і вище.

Що ж стосується шкільних автобусів та товарів, необхідних для навчання, їх потрібно купувати в електронному каталозі тим замовникам, які отримали субвенцію із держбюджету.

На електронному майданчику Zakupivli.Pro розміщено симулятор, який допоможе замовнику зрозуміти, як працює Запит пропозиції. Для тренувань він доступний безплатно.

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