АМКУ призупинив тендер на будівництво музею вузькоколійки у Вигоді

Антимонопольний комітет розглядає скаргу щодо тендерної документації на будівництво музею “Вокзал вузькоколійки” у межах міжнародного проєкту “Карпатські вузькоколійки-подорож слідами Карпатських лісових залізниць”. Реалізується він за програмою транскордонного співробітництва Interreg NEXT “Польща-Україна 2021-2027”.

6 лютого мав відбутися аукціон на визначення переможця закупівлі «Нове будівництво музею “Вокзал вузькоколійки” та благоустрій території у межах вулиць Д.Галицького-Набережна в смт. Вигода Калуського району Івано-Франківської області». Очікувана вартість робіт складала 49 101 996 грн, пишуть Версії.

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Проєкт реалізується в рамках транскордонної співпраці, початок якій було покладено 6 червня 2024 року підписанням Партнерської угоди між Вигодською селищною радою та Фундацією Бещадської лісової залізниці у селищі Майдан Підкарпатського воєводства Республіки Польща.

“Співпраця між польськими та українськими партнерами розпочалась ще у 2019 році, відтак зародилась ідея щодо реалізації проєкту для розвитку туризму в громадах-партнерах”, – зазначають у Вигодській селищній раді.

Втім комісія Антимонопольного комітету України призупинила процедуру закупівлі на будівництво музею “Вокзал вузькоколійки” через скаргу від потенційного учасника тендеру.

ТОВ “ДОРІНВЕСТКАПІТАЛ”, яке подало скаргу до АМКУ 23 січня 2025 року, вважає умови тендеру дискримінаційними.

«Положення тендерної документації містять дискримінаційний характер, що порушує права та законні інтереси потенційного учасника процедури закупівлі та надалі може призвести до відхилення тендерної пропозиції, – йдеться у скарзі.

У відповідь на скаргу АМКУ запросив у Вигодської селищної ради підтвердження статусу одержувача гранту.

“Враховуючи наведене, зазначаємо про необхідність надання інформації з документальним підтвердженням, що Вигодська селищна рада є одержувачем гранту щодо проведення Процедури закупівлі”, – зазначив голова Комісії АМКУ Євгеній Бєгалов.

Згідно з тендерною документацією, проєкт вартістю 49,1 мільйона гривень фінансується коштом Європейського Союзу в рамках програми Interreg NEXT “Польща-Україна” та співфінансується з місцевого бюджету.

Проєкт передбачає будівництво музею з повною інфраструктурою, включаючи земляні роботи, зведення та опорядження будівлі, електричні та сантехнічні роботи, резервне електропостачання, а також комплексний благоустрій території з мощенням, озелененням та встановленням ігрових і спортивних комплексів.

Розгляд скарги призначено на 10 лютого 2025 року.

Сам проєкт має бути реалізований до 30 червня 2026 року, що передбачає не лише будівництво музею, але й проведення транскордонних заходів з обміну досвідом у сфері туризму та для обміну культурними надбаннями.

До слова, у жовтні 2024 року Вигодська селищна рада оголошувала тендер на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації за робочим проектом. Проект будівництва: “Нове будівництво музею “Вокзал вузькоколійки ” та благоустрій території у межах вулиць Д.Галицького-Набережна в смт. Вигода Калуського району Івано-Франківської області”. Переможцем стала ТзОВ “КИЇВСЬКА ЕКСПЕРТИЗА”. Вартість робіт становила 42 000 гривень.

Нагадаємо, у Вигоді з 2016 року діє Центр спадщини Вигодської вузькоколійки – унікальний інтерпретаційний візит-центр і водночас музей.

Він розташований у будівлі, яка була збудована в 1855 році і має прямий стосунок до Вигодської вузькоколійної залізниці. Після сільської церкви це найстаріша будівля у селищі. Свого часу вона слугувала резиденцією австрійському підприємцю барону Леопольду Попперу фон Подгарі – засновнику вузькоколійки.

В Центрі можна проглянути інтерактивну експозицію, що розповідає про місцеву природу та зокрема лісову екосистему Карпат, місцеву історію – розвиток лісової та деревообробної промисловості довкола Вигоди, виникнення Вигодської вузькоколійки, етнографію, народні ремесла тощо.

Центр також інформує про місцеві атракціони, допоможе забронювати житло, придбати мапи, іншу інтерпретаційну літературу, чи орендувати спорядження для активного туризму. Тут можна використовувати базові комплекти для спостереження за природою – біноклями, лупами, а також дослідити біологічні особливості рослин чи тварин на клітинному чи макрорівні під мікроскопами. При центрі також діє природна школа для юних відвідувачів.

Також у Вигоді можна проїхатись «Карпатським трамваєм». Особливість «Карпатського трамвая» полягає в тому, що це єдиний в Україні екскурсійний маршрут, прокладений вздовж річки Мізунки по вузькоколійній залізниці з шириною колії лише 760 мм – майже вдвічі менше за традиційну європейську. «Карпатський трамвай» рухається зі швидкістю близько 5 км/год, що дозволяє детально роздивитися навколишні краєвиди та зробити чудові фотографії. До складу потягу входять локомотив з 12 місцями для туристів, де можна поспостерігати за роботою машиніста, а також два вагони на різний смак: закритий вагон з комфортними сидіннями, вагон-кабріолет та відкрита платформа для веселого відпочинку та фотополювання.

Під час подорожі “Карпатським трамваєм” передбачено кілька зупинок біля цікавих місць та пам’яток: можна помилуватися мостом через річку Мізунку, скуштувати воду з джерела мінеральної води “Горянка”, побачити унікальне висяче болото Ширковець, відвідати станцію Дубовий Кут та каскад Мізунського водоспаду. Протягом маршруту трамвай долає чотири мости.

Проєкт “Карпатські вузькоколійки-подорож слідами Карпатських лісових залізниць” є частиною масштабної програми розвитку туристичної інфраструктури в регіоні та має на меті збереження історичної спадщини вузькоколійних залізниць Карпат.