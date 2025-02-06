У Франківську волонтерки шиють евакуаційні ноші для військових

За минулий рік вдалося виготовити та відправити військовим 220 евакуаційних нош.

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Зараз у виробництві беруть участь три волонтерки Гуманітарного штабу.

Працювати над пошиттям розпочали в травні 2024 року. Оксана Моспанюк і Маріанна Кізан розповіли МІСТУ, як відбувається процес та чого наразі потребують.

Ноші шиють за взірцем, який надали дівчатам друзі-волонтери. Вони відрізняються від звичайних тим, що мають дві пари ручок – довші та коротші.

«Евакуацію в ідеалі мають проводити шестеро людей. У наших нош є три кріплення фастексами самого пораненого і довгі ручки, щоби людям, які проводять евакуацію, було легше – навіть жінки зможуть це зробити. У звичайних евакуаційних ношах є тільки короткі ручки. Проте з довгими – вони стають більш функціональними. Довгу ручку можна перекинути через плече, і так легше нести бійця»

Для виготовлення використовують тканину кордуру. Один рулон коштує 10 000 гривень, з нього виходить 48 нош.

«Тканину ми ретельно вибирали, щоби вона була міцною і відносно легкою. Купуємо матеріали за кошти з донатів та за рахунок благодійників. Ще ми виграли грант від «Urban space 100» і придбали один рулон тканини»

Спершу потрібно розкроїти тканину. На наступному етапі приколюють ремінну стропу, рекомендовану для пошиття нош чи рюкзаків, потім її пришивають. Усі стики прошивають конвертиком, щоби укріпити. Тому навіть якщо вона порветься при основі – ручка буде триматися далі.

Ноші – дуже розхідний матеріал. Наразі у дівчат є багато запитів від військових.

«Насправді виготовляти ноші непросто – це досить довгий та вже відпрацьований технологічний процес. Ми приходимо щодня після роботи і шиємо, вкладаємо свою душу. І це як частинка, яку хочеш передати. Кожні ноші – це збережене життя, і вони мають бути пошиті якісно і правильно»

У штабі не вистачає рук, тому кажуть, що новеньких прийматимуть залюбки та всьому навчать.

«Готові всьому навчити, потрібні тільки базові знання – як шити на звичайній машинці. Там прямі шви, але треба звикнути. І головне – мати бажання!»

Хто ж бажає долучитися до доброї справи, пишіть повідомлення на сторінку в Інстаграм @hymanitarnuj_shtab_if або поповнюйте конверт через Приват24 https://www.privat24.ua/send/2mjvc

Номер картки конверта: 5168752101217381