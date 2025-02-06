Шахраї від імені очільника Надвірнянської РВА просять про «гуманітарну допомогу для ЗСУ».
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це зазначає начальник районної військової адміністрації Петро Хмельовський.
Фейкові листи-звернення надходять керівникам підприємств, приватним особам, компаніям і організаціям.
“Офіційно заявляю, що цей документ – фейк! Ні я, ні Надвірнянська РВА не беруть участі в жодних програмах зі збору коштів і не надсилають подібних листів”, – зазначив очільник району.