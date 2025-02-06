Шахраї від імені очільника Надвірнянської РВА просять про «гуманітарну допомогу для ЗСУ».

Про це зазначає начальник районної військової адміністрації Петро Хмельовський.

Фейкові листи-звернення надходять керівникам підприємств, приватним особам, компаніям і організаціям.

“Офіційно заявляю, що цей документ – фейк! Ні я, ні Надвірнянська РВА не беруть участі в жодних програмах зі збору коштів і не надсилають подібних листів”, – зазначив очільник району.