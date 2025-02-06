Аеропорт “Бориспіль” готовий до відкриття: коли можуть відновитися польоти

Гендиректор аеропорту Олексій Дубревський запевнив, що пасажирські рейси можна буде відновити протягом місяця після відкриття неба. Пише Інформаційне агентство «Парламент»

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Про це під час конференції Global Outlook: Enduring change, організованої Європейською бізнес-асоціацією, заявив генеральний директор аеропорту “Бориспіль” Олексій Дубревський.

Ілюстративне фото. Фото з відкритих джерел

За словами генерального директора Олексія Дубревського, авіакомпаніям знадобиться лише місяць, щоб повернути регулярні рейси після відкриття повітряного простору України.

“На сьогоднішній день рівень готовності нашого аеропорту становить приблизно місяць. Як тільки буде ухвалене рішення про відкриття повітряного простору, ми готові запустити пасажирські рейси”, – зазначив він.

За словами Дубревського, авіакомпанії також готові повернутися на український ринок і швидко відновити польоти.

“Вони вже знають, звідки їм взяти екіпажі, де знайти додаткові літаки, щоб забезпечити виконання рейсів”, – додав гендиректор.

Свою зацікавленість у поверненні в Україну підтвердив і найбільший європейський лоукостер Ryanair. Генеральний директор компанії Майкл О’Лірі повідомив, що на підготовку до польотів їм знадобиться від 4 до 6 тижнів після офіційного завершення війни.

Ryanair планує відкрити 24 маршрути до Києва та Львова в першу чергу. Водночас рейси до Одеси та Херсона поки що не розглядаються.

Нагадаємо, що український повітряний простір залишається закритим для комерційних польотів з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії. Однак уряд та авіакомпанії вже працюють над планами поступового повернення до нормальної роботи.