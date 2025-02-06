Як без кримінальної відповідальності повернутися після СЗЧ

Головне управління комунікацій розробило інфографіку для військовослужбовців.

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Подивіться, яка ситуація відповідає вашій чи, можливо, ваших знайомих. І просто дотримуйтеся інструкції, повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки, пише Правда.іф

Додатково кожен із кроків в усіх деталях описаний в розділі сайту «Турбота про військовослужбовця» під назвою «Повернення після СЗЧ»: https://turbota.mil.gov.ua/povernennya-pislya-szch

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року була прийнята спрощена процедура повернення до військової служби військовослужбовців та звільнення їх від кримінальної відповідальності, якщо вони під час дії воєнного стану вперше вчинили СЗЧ чи дезертирство до 29 листопада 2024 року, і добровільно висловили бажання повернутись до військової служби до 01 березня 2025 року.