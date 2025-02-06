Контрольний матч. «Прикарпаття» перемогло «Реверу 1908»

У четвер, 6 лютого, “Прикарпаття” провело свій перший спаринг під час зимового міжсезоння.

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Суперником “зелено-жовтих” стали амбітні земляки з “Ревери 1908”, яка цього сезону дебютувала у Другій лізі, пише пресслужба Прикарпаття.

Контрольна гра відбулася на штучному полі спорткомплексу Академії НФК “Ураган” і пройшла у форматі три тайми по 30 хвилин.

Тренерський штаб надав достаньо ігрового часу усім футболістам, а також переглянув у справі чотирьох гравців, які перебувають на перегляді. Перший тайм завершився без забити м’ячів, у другому ж господарі зуміли відкрити рахунок з пенальті, після чого подвоїли свій успіх, однак майже одразу Бучакчийський відквитав один м’яч – 1:2.

У третьому таймі номінальні гості з інтервалом у 10 хвилин зуміли відзначитись двічі: молодий вихованець СДЮСШОР “Прикарпаття” зрівняв рахунок, а згодом Стаднік вдало зіграв у пресингу перед воротами суперника і забив, як виявилося, переможний м’яч – 2:3. Наступну контрольну гру “зелено-жовті” зіграють 15 лютого з друголіговим “Ужгородом” на другому навчально-тренувальному зборі, який пройде на Закарпатті.

Контрольний матч

«Ревера 1908» (Івано-Франківськ) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 2:3

Голи: Угринчук (46, пен.), Дрекало (55) – Бучакчийський (57), гнп (71), Стаднік (81).

Прикарпаття (стартовий склад): Кучерук – Романюк, Швець, Болденков, Француз, Соловйов, Бучакчийський, Беспалько, Трохименко, Барчук, гнп.

На заміни виходили: Барасюк, Бобинець, Романов, Стаднік, Радульський, Демків, Цибульник, Титов, Михальчук, Геник, Рудюк, Бабанін + 3 гнп.

