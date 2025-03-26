Історя відважного воїна з Франківщини Івана Яцківа з позивним “Кардан”

Уродженець Космача на Івано-Франківщині Іван Яцків — справжній воїн, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі і наразі обіймає посаду головного сержанта роти у 7-му окремому стрілецькому батальйоні 65-ї бригади сухопутних військ ЗСУ.

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Пише Правда.іф з посиланням на Дзвиняцьку ОТГ.

Шлях військового

На даний час Іван Васильович Яцків займає посаду головного сержанта роти у 7-му окремому стрілецькому батальйоні 65-ї бригади сухопутних військ ЗСУ. Його позивний “Кардан” отриманий за професійні навички, оскільки до служби він працював водієм, а пізніше став старшим техніком. Його технічні знання та вміння стали в пригоді під час виконання бойових завдань у найгарячіших точках фронту.

Військовий шлях Івана розпочався ще у 2009 році, коли він проходив строкову службу у 24-й окремій механізованій бригаді, що у Павлограді. Після армії він повернувся до мирного життя, освоїв спеціальність зварювальника та працював на різних роботах. Однак із початком повномасштабного вторгнення він без вагань добровільно приєднався до захисників України.

Участь у бойових діях

З 2 березня 2022 року Іван боронить Україну на передовій. Він брав участь у найзапекліших боях на Харківщині, в Луганській та Донецькій областях, зокрема в містах Маріуполь та Часів Яр. Його підрозділ виконував складні бойові завдання, утримуючи стратегічно важливі позиції та відбиваючи атаки ворога. Наразі Іван продовжує службу на Запоріжжі, де тривають інтенсивні бої.

Нагороди та визнання

За свою хоробрість та відданість військовій справі Іван Яцків отримав чимало нагород та подяк. Серед них особливе місце займає орден “Козацький хрест” — відзнака, що вручається найвідважнішим воїнам за їхню службу та бойові заслуги. Також він має численні грамоти та подяки від командування за бездоганне виконання завдань.

Вдома захисника Яцківа Івана з теплому родинному колі чекають дружина, сини та батьки.