Італійські музиканти та паралімпійці проведуть благодійний захід у центрі Франківська

У суботу 03 травня, о 20:00 годині на площі біля філармонії у Івано-Франківську пройде благодійний захід, де виступлять італійські музиканти та паралімпійці.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА.

Під час заходу відбудеться виступ італійських музикантів, а також демонстрація тенісу на візках за участі італійських паралімпійців Джанлуки Косентіно та П’єтро Маццеї. Крім того, президент лижного клубу “Білі стріли 2.0” Лука Б’янкі представить лижний спорт на візках та продемонструє спеціалізоване обладнання — моно-скі та сноу-карт.

Головною метою заходу є збір коштів для придбання спеціалізованого транспорту для людей з інвалідністю та підтримки першого реабілітаційного центру для осіб з ампутаціями. Завдяки спонсорам учасники отримають інвалідні візки та ракетки, що сприятиме розвитку паралімпійського спорту в Україні.