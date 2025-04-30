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Якою буде погода на Івано-Франківщині 30 квітня

Автор: Оксана Марушкевич
30/04/2025 09:17
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По місті Івано-Франківську та області 30 квітня синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 6-8° тепла, вдень 19-21° тепла.

По області: вночі 4-9° тепла, вдень 17-22° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.