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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпаття прямує скорботний кортеж з тілом полеглого Бойчука Василя

Автор: Оксана Марушкевич
30/04/2025 09:47
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До рідної домівки “на щиті” повертається солдат Бойчук Василь Андрійович 02.08.1990 року народження, уродженець села Черемхів Коломийської громади на Івано-Франківщині.

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Пише Правда.іф з посиланням на Коршівську ОТГ

Захисник вважався зниклим безвісти. Залишився вірний військовій присязі, до останнього захищаючи цілісність та державний суверенітет України.

Визнаний загиблим 27 травня 2024 року в районі населеного пункту Новопокровське Покровського району Донецької області .

Зустріч Героя України відбудеться сьогодні . Траурний кортеж з тілом загиблого з Коломиї вирушить о 14 годині до дому Героя в селі Черемхів.

Громаду просять гідно зустріти Героя.

“Вічна слава та пам’ять Воїну. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Поділяємо вашу скорботу, сумуємо разом з вами”, – йдеться у дописі.