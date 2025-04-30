На Прикарпаття прямує скорботний кортеж з тілом полеглого Бойчука Василя

До рідної домівки “на щиті” повертається солдат Бойчук Василь Андрійович 02.08.1990 року народження, уродженець села Черемхів Коломийської громади на Івано-Франківщині.
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Пише Правда.іф з посиланням на Коршівську ОТГ
Захисник вважався зниклим безвісти. Залишився вірний військовій присязі, до останнього захищаючи цілісність та державний суверенітет України.
Визнаний загиблим 27 травня 2024 року в районі населеного пункту Новопокровське Покровського району Донецької області .
Зустріч Героя України відбудеться сьогодні . Траурний кортеж з тілом загиблого з Коломиї вирушить о 14 годині до дому Героя в селі Черемхів.
Громаду просять гідно зустріти Героя.
“Вічна слава та пам’ять Воїну. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Поділяємо вашу скорботу, сумуємо разом з вами”, – йдеться у дописі.