На Прикарпаття прямує скорботний кортеж з тілом полеглого Бойчука Василя

До рідної домівки “на щиті” повертається солдат Бойчук Василь Андрійович 02.08.1990 року народження, уродженець села Черемхів Коломийської громади на Івано-Франківщині.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Коршівську ОТГ

Захисник вважався зниклим безвісти. Залишився вірний військовій присязі, до останнього захищаючи цілісність та державний суверенітет України.

Визнаний загиблим 27 травня 2024 року в районі населеного пункту Новопокровське Покровського району Донецької області .

Зустріч Героя України відбудеться сьогодні . Траурний кортеж з тілом загиблого з Коломиї вирушить о 14 годині до дому Героя в селі Черемхів.

Громаду просять гідно зустріти Героя.