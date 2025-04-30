На війні поліг захисник з Франківщини Комар Ярослав

На війні загинув військовослужбовець Комар Ярослав 1998 року народження, із села Голинь Калуського району Івано-Франківської області. справжній Герой — воїн, що віддав життя за Україну.
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Повідомляє Голинь +, передає Правда.іф.
“Справжній Герой, що віддав життя за Україну. Його мужність, сила духу й жертовність назавжди залишаться в нашій пам’яті. Вічна слава Герою. Щирі співчуття родині та близьким”, – йдеться у дописі.