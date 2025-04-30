Вчитель з Городенківської громади переміг у всеукраїнському проєкті “Грай за рівність” для викладачів фізичної культури

Підтримка рівних можливостей у спорті, робота в складних умовах воєнного часу та натхнення школярів до занять фізичною культурою — саме за це Андрій Левінський, вчитель фізичної культури з ліцею ім. Леся Мартовича, що в селі Торговиця, увійшов до числа переможців всеукраїнського проєкту «Грай за рівність», ініційованого Klitschko Foundation.

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківська міська рада.

Серед 80 учасників із різних куточків України він не лише успішно пройшов 4-денне інтенсивне навчання, але й отримав для свого закладу освіти набір сучасного спортивного інвентаря. Цей набір дозволить проводити заняття за шістьма модулями відповідно до концепції Нової української школи.

«Коли побачив оголошення про набір на “Грай за рівність”, одразу вирішив податись. Я давно мав на меті створити спортивний простір, де кожна дитина почувалася б комфортно незалежно від статі, можливостей тощо. А цей проєкт дав мені знання та інструменти, щоб перетворити бажане на реальність», – ділиться своїми враженнями Андрій Левінський.

З 16 квітня по 25 квітня 2025 року в межах проєкту «Грай за рівність», організованого Klitschko Foundation за підтримки UEFA Foundation for Children, 80 вчителів фізкультури з усіх областей України пройшли навчання, покликане допомогти впроваджувати гендерну рівність на уроках. Окрему увагу приділено розвитку навичок мотивації школярів до активного способу життя.

Після навчального модуля всі учасники реалізовують локальні спортивні ініціативи у своїх школах: проводять фестивалі, спортивні виклики, змагання та конкурси. Найактивніші з них отримують від Klitschko Foundation комплекти сучасного інвентаря для підтримки шкільного спортивного життя.

Проєкт «Грай за рівність» реалізується з 2022 року. За цей час понад 56 000 дітей по всій Україні взяли участь у спортивних заходах, челенджах, фестивалях ініційованих вчителями-учасниками програми. Незважаючи на повітряні тривоги, відключення світла та інші виклики, учасники продовжують створювати можливості для занять спортом.

«Грай за рівність» — це не просто про фізичне виховання. Це проєкт, який допомагає бачити в кожному учневі особистість, не зважаючи на гендерні стереотипи. Ми хочемо, щоб дівчата та хлопці мали однакові шанси на успішне, активне майбутнє, яке вони самі оберуть», – підкреслює директорка Klitschko Foundation Ангеліна Осадча.

Klitschko Foundation — благодійна організація, яка інвестує в майбутнє України через всебічний розвиток молодих людей. Фонд реалізував понад 160 проєктів та залучив 2,5 мільйони учасників за 21 рік діяльності.

UEFA Foundation for Children — міжнародна організація, створена УЄФА з метою підтримки освітніх та спортивних ініціатив, що сприяють розвитку дітей у Європі та за її межами.