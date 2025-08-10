Івано-Франківщина – у трійці лідерів за податковими надходженнями від туризму

Івано-Франківщина продовжує демонструвати стабільні результати у сфері туризму. За перші шість місяців 2025 року регіон посів одне з провідних місць в Україні за сумою туристичного збору.

Про це повідомила начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

“За перше півріччя Івано-Франківщина зібрала понад 22 мільйони гривень туристичного збору. Це один із найвищих показників серед усіх регіонів”, — йдеться в офіційному коментарі.

Ці дані оприлюднені за результатами аналізу, проведеного Державним агентством розвитку туризму України. Водночас Івано-Франківська область увійшла до п’ятірки регіонів за кількістю суб’єктів господарювання, які сплачують податки у сфері туризму.

Як уточнюється, найбільшу частку надходжень — понад 70% — забезпечили готелі та заклади розміщення. Додаткову частину податкових надходжень внесли туроператори та туристичні агентства. Зростає й кількість платників туристичного збору, зокрема за рахунок малого бізнесу, який активно розвиває локальні послуги.

“Такі результати свідчать про зростання внутрішнього туризму та про здатність підприємців працювати навіть у складних умовах”, — зазначила Світлана Онищук.

За даними Державного агентства розвитку туризму України, загальна сума податків, сплачених туристичною галуззю по країні у першому півріччі 2025 року, становить понад 1,6 мільярда гривень. Це на 30% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

“Позитивна динаміка свідчить про те, що туризм не лише виживає в умовах війни, а й активно розвивається, підтримуючи економіку держави”, — йдеться у повідомленні агентства.

Серед ключових факторів, які вплинули на зростання податкових надходжень, називають збереження туристичної привабливості Карпатського регіону, активну участь місцевих громад у розвитку сервісів та покращення інфраструктури.

Упродовж останніх років Івано-Франківщина інвестує у створення комфортних умов для відпочинку. Оновлюються туристичні маршрути, розвивається зелений туризм, проводяться тематичні фестивалі та заходи, що приваблюють як українських, так і іноземних відвідувачів.

“Туристична галузь Івано-Франківської області залишається важливою складовою регіонального розвитку та джерелом податкових надходжень до місцевих бюджетів”, — наголошується у звіті агентства.

За прогнозами, до кінця року обсяги надходжень від туристичного збору в області можуть ще зрости. Це пов’язано зі збільшенням кількості туристичних подій у літній та осінній періоди, а також із розвитком нових форматів відпочинку в гірських громадах.